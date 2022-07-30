В Сумской области на минах подорвались комбайн и две машины

Сумская область. Фото: ОВА

В Сумской области на минах подорвались комбайн и машины с мирными жителями. Один человек погиб, еще четверо — ранены. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



По его словам, в Ахтырском районе 29 июля за день дважды на минах подорвались мирные жители.



«В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажир и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве», — проинформировал Живицкий.



Также он сообщил о втором случае.



«Комбайн выехал на поле собирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита», — отметил глава области.