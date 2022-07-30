У Сумській області на мінах підірвалися комбайн та дві машини

Сумська область. Фото: ОВА

У Сумській області на мінах підірвалися комбайн та машини із мирними жителями. Одна людина загинула, ще четверо поранено. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



За його словами, в Охтирському районі 29 липня за день двічі на мінах підірвалися мирні жителі.



«У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовано двох людей: пасажирку та водія легкового автомобіля, який їхав зустрічною смугою дороги під час вибуху», — поінформував Живицький.



Також він повідомив про другий випадок.



Комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовано. Техніка розбита», — зазначив очільник області.