Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев — разъяснили в Госспецсвязи

Госспецсвязи разъяснило, могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев, в том числе и на временно оккупированных территориях.
В ведомстве отмечают, что разговоры украинцев в сетях украинских мобильных операторов надежно защищены от оккупантов, поскольку доступ к внутренним сетям операторы закрыли. А передача сигнала между абонентами происходит в зашифрованном виде, что делает невозможным прослушивание.
«В регионах, где оккупанты отключили украинскую связь и пытаются запустить собственного оператора, ситуация кардинально другая. Российские спецслужбы имеют доступ к сетям российских операторов, поэтому пользоваться связью российских мобильных операторов следует максимально осторожно», — говорится в сообщении.
В Госспецсвязи советуют придерживаться следующих рекомендаций: