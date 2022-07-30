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Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев — разъяснили в Госспецсвязи

30 июля 2022, 17:21

Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев — разъяснили в Госспецсвязи

Госспецсвязи разъяснило, могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев, в том числе и на временно оккупированных территориях.

В ведомстве отмечают, что разговоры украинцев в сетях украинских мобильных операторов надежно защищены от оккупантов, поскольку доступ к внутренним сетям операторы закрыли. А передача сигнала между абонентами происходит в зашифрованном виде, что делает невозможным прослушивание.

«В регионах, где оккупанты отключили украинскую связь и пытаются запустить собственного оператора, ситуация кардинально другая. Российские спецслужбы имеют доступ к сетям российских операторов, поэтому пользоваться связью российских мобильных операторов следует максимально осторожно», — говорится в сообщении.

В Госспецсвязи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • избегайте тем, которые могут нанести вам вред, вашим близким и украинской армии: не обсуждайте мест дислокации или движения оккупационных войск, оккупационных властей и т.д.;
  • лучше вообще минимизировать разговоры с использованием мобильной связи и пользоваться мессенджерами с открытым кодом и сквозным шифрованием передачи данных;
  • всегда используйте VPN-сервисы для выхода в интернет.

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