Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев — разъяснили в Госспецсвязи

Госспецсвязи разъяснило, могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев, в том числе и на временно оккупированных территориях.



В ведомстве отмечают, что разговоры украинцев в сетях украинских мобильных операторов надежно защищены от оккупантов, поскольку доступ к внутренним сетям операторы закрыли. А передача сигнала между абонентами происходит в зашифрованном виде, что делает невозможным прослушивание.



«В регионах, где оккупанты отключили украинскую связь и пытаются запустить собственного оператора, ситуация кардинально другая. Российские спецслужбы имеют доступ к сетям российских операторов, поэтому пользоваться связью российских мобильных операторов следует максимально осторожно», — говорится в сообщении.



В Госспецсвязи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

избегайте тем, которые могут нанести вам вред, вашим близким и украинской армии: не обсуждайте мест дислокации или движения оккупационных войск, оккупационных властей и т.д.;

лучше вообще минимизировать разговоры с использованием мобильной связи и пользоваться мессенджерами с открытым кодом и сквозным шифрованием передачи данных;

всегда используйте VPN-сервисы для выхода в интернет.