Чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців — роз'яснили у Держспецзв'язку

Держспецзв'язку роз'яснило, чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців, у тому числі й на тимчасово окупованих територіях.



У відомстві зазначають, що розмови українців у мережах українських мобільних операторів надійно захищені від окупантів, оскільки доступ до внутрішніх мереж оператори закрили. А передача сигналу між абонентами відбувається у зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування.



«У регіонах, де окупанти відключили український зв'язок та намагаються запустити власного оператора, ситуація кардинально інша. Російські спецслужби мають доступ до мереж російських операторів, тому користуватися зв'язком російських мобільних операторів слід максимально обережно», - йдеться у повідомленні.



У Держспецзв'язку радять дотримуватися наступних рекомендацій:

уникайте тем, які можуть завдати вам шкоди, вашим близьким та українській армії: не обговорюйте місць дислокації чи руху окупаційних військ, окупаційних властей тощо;

краще взагалі мінімізувати розмови з використанням мобільного зв'язку та користуватися месенджерами з відкритим кодом та наскрізним шифруванням передачі даних;

завжди використовуйте VPN-сервіси для виходу в Інтернет.