Под Святогорском идут бои, в Лавре остаются 450 человек — глава ВГА

Город Святогорск оккупирован, но в селах громады идут бои. Эти населенные пункты контролируют украинские военные. О ситуации в Святогорье рассказал «Новостям Донбасса» глава военной администрации Святогорской территориальной громады Владимир Рыбалкин.



После захвата оккупантами левобережной территории города, где находится административная и жилая часть, городской голова Владимир Бандура перешел на сторону России. На должность главы военной администрации был назначен Владимир Рыбалкин.



«В настоящее время административный центр территориальной громады оккупирован. Это город Святогорск. В трех селах идут бои. Это Богородичное, Краснополье и Мазановка. Но все последние села находятся под периодическими обстрелами. Они полностью подконтрольны Украине», — рассказал Рыбалкин.



Минобороны России объявило о захвате Святогорска 6 июня. Также там заявили о захвате нескольких сел громады.



По словам главы военной администрации Святогорска, на сегодняшний день в громаде осталось около 1000 жителей из 2068 человек. Власти постоянно работают над эвакуацией, но четкого графика нет из-за обстрелов.



«Не можем четко определить график эвакуиации, потому что поселки находятся под периодическими хаотичными обстрелами. Поэтому определенной точки эвакуации нет, но с нами работают работники ГСЧС, "симики", военные подразделения ТРО, а также Национальная полиция, которая извещает людей. Постоянно информирует, что эвакуация нужна. И у нас уже разработан маршрут эвакуации с территории Святогорской громады в Славянск или в Краматорск и дальше идет через волонтерские фонды на Днепр, а уже из Днепра — по всей Украине или за границу», — рассказал Рыбалкин.



Под контролем России и «ДНР» находится левый берег Северского Донца, а правый берег, где стоит Святогорская лавра, все еще контролируют ВСУ. Мост между правым и левым берегами разрушен. В Лавре остаются сотни людей.



«Могу сказать, что в Лавре в настоящее время примерно 450 человек осталось, было еще три недели тому назад больше. За три недели нам удалось вывезти около 150 человек. Не только нам, но и волонтерам, которые принимали участие в этом. Сейчас приостановлено передвижение по дорогам, ведущим в Лавру. Решается вопрос дальнейшей эвакуации, маршруты, гуманитарная помощь в Лавру», — отметил Рыбалкин.



По его словам, все населенные пункты без исключения находятся под периодическими обстрелами, больше всего страдают Адамовка, Сидорово, Никольское, Пришиб.



«Это там, где есть визуальный контакт, где враг видит определенную территорию, видит передвижение транспорта и поэтому производит уже более контролируемый обстрел», — пояснил Рыбалкин.



Он добавил, что сейчас главная задача, которая стоит перед украинскими военными — не допустить дальнейшее продвижение врага, и ВГА помогает в вопросах обороны. Также в приоритете эвакуация жителей, которые остаются на территории Святогорской громады.

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