Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб — голова ВЦА

30 липня 2022, 22:41

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб — голова ВЦА

Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади точаться бої. Ці населені пункти контролюють українські військові. Про ситуацію у Святогір'ї розповів «Новинам Донбасу» голова військової адміністрації Святогірської територіальної громади Володимир Рибалкін.

Після захоплення окупантами лівобережної території міста, де знаходиться адміністративна та житлова частина, міський голова Володимир Бандура перейшов на бік Росії. На посаду голови військової адміністрації був призначений Володимир Рибалкін.

«Наразі адміністративний центр територіальної громади окуповано. Це місто Святогірськ. У трьох селах тривають бої. Це Богородичне, Краснопілля та Мазанівка. Але всі останні села перебувають під періодичними обстрілами. Вони повністю підконтрольні Україні», – розповів Рибалкін.

Міноборони Росії оголосило про захоплення Святогірська 6 червня. Також там заявили про захоплення кількох сіл громади.

За словами голови військової адміністрації Святогірська, на сьогоднішній день у громаді залишилося близько 1000 жителів із 2068 осіб. Влада постійно працює над евакуацією, але чіткого графіка немає через обстріл.

«Не можемо чітко визначити графік евакуїації, бо селища перебувають під періодичними хаотичними обстрілами. Тому певної точки евакуації немає, але з нами працюють працівники ДСНС, "сіміки", військові підрозділи ТРО, а також Національна поліція, яка сповіщає людей. Постійно повідомляє, що евакуація потрібна. І у нас вже розроблено маршрут евакуації з території Святогірської громади до Слов'янська чи Краматорська і далі йде через волонтерські фонди на Дніпро, а вже з Дніпра — по всій Україні чи за кордон», — розповів Рибалкін.

Під контролем Росії та «ДНР» знаходиться лівий берег Сіверського Дінця, а правий берег, де стоїть Святогірська лавра, все ще контролюють ЗСУ. Міст між правим та лівим берегами зруйнований. У Лаврі залишаються сотні людей.

«Можу сказати, що в Лаврі зараз приблизно 450 людей залишилося, було ще три тижні тому більше. За три тижні нам удалося вивезти близько 150 осіб. Не лише нам, а й волонтерам, які брали участь у цьому. Наразі призупинено пересування дорогами, що ведуть до Лаври. Вирішується питання подальшої евакуації, маршрути, гуманітарна допомога для Лаври», — зазначив Рибалкін.

За його словами, всі населені пункти без винятку знаходяться під періодичними обстрілами, найбільше страждають Адамівка, Сидорове, Микільське, Пришиб.

«Це там, де є візуальний контакт, де ворог бачить певну територію, бачить пересування транспорту і тому здійснює більш контрольований обстріл», — пояснив Рибалкін.

Він додав, що зараз головне завдання, яке поставлено перед українськими військовими, — не допустити подальшого просування ворога, і ВЦА допомагає у питаннях оборони. Також у пріоритеті евакуація мешканців, які залишаються на території Святогірської громади.

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