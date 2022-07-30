Обязательная эвакуация на Донбассе. Украина требует доступ в Еленовку. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Второй день подряд Россия обстреливает Славянск. Разрушен автовокзал.

Газа в Донецкой области не будет, вместе с тем и отопления. Правительство объявило обязательную эвакуацию.

В оккупированном Алчевске уничтожен склад боеприпасов. Над городом черный столб дыма.

Украинский омбудсмен хочет поехать в оккупированную Еленовку, где накануне обстреляли колонию с украинскими военнопленными. Зовет с собой российскую коллегу.

В Донецке и Макеевке улицы усеяны смертоносными лепестками.

По старому сценарию. В оккупированных украинских Херсоне и Запорожье Кремль готовится к проведению незаконных референдумов.

В Москве звучала воздушная тревога, но ракеты не летели.