Обов'язкова евакуація на Донеччині. Україна вимагає доступу до Оленівки. Головне за день ►

30 липня 2022, 23:30

Обов'язкова евакуація на Донеччині. Україна вимагає доступу до Оленівки. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Другий день поспіль Росія обстрілює Слов'янськ. Зруйновано автовокзал.
  • Газу на Донеччині не буде, водночас і опалення. Уряд оголосив обов'язкову евакуацію.
  • В окупованому Алчевську знищено склад боєприпасів. Над містом чорний стовп диму.
  • Український омбудсмен хоче поїхати до окупованої Оленівки, де напередодні обстріляли колонію з українськими військовополоненими. Зве з собою російську колегу.
  • У Донецьку та Макіївці вулиці усіяні смертоносними пелюстками.
  • За старим сценарієм. В окупованих українських Херсоні та Запоріжжі Кремль готується до проведення незаконних референдумів.
  • У Москві лунала повітряна тривога, але ракети не летіли.

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