Обов'язкова евакуація на Донеччині. Україна вимагає доступу до Оленівки. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Другий день поспіль Росія обстрілює Слов'янськ. Зруйновано автовокзал.
- Газу на Донеччині не буде, водночас і опалення. Уряд оголосив обов'язкову евакуацію.
- В окупованому Алчевську знищено склад боєприпасів. Над містом чорний стовп диму.
- Український омбудсмен хоче поїхати до окупованої Оленівки, де напередодні обстріляли колонію з українськими військовополоненими. Зве з собою російську колегу.
- У Донецьку та Макіївці вулиці усіяні смертоносними пелюстками.
- За старим сценарієм. В окупованих українських Херсоні та Запоріжжі Кремль готується до проведення незаконних референдумів.
- У Москві лунала повітряна тривога, але ракети не летіли.