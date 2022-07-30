Обов'язкова евакуація на Донеччині. Україна вимагає доступу до Оленівки. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Другий день поспіль Росія обстрілює Слов'янськ. Зруйновано автовокзал.

Газу на Донеччині не буде, водночас і опалення. Уряд оголосив обов'язкову евакуацію.

В окупованому Алчевську знищено склад боєприпасів. Над містом чорний стовп диму.

Український омбудсмен хоче поїхати до окупованої Оленівки, де напередодні обстріляли колонію з українськими військовополоненими. Зве з собою російську колегу.

У Донецьку та Макіївці вулиці усіяні смертоносними пелюстками.

За старим сценарієм. В окупованих українських Херсоні та Запоріжжі Кремль готується до проведення незаконних референдумів.

У Москві лунала повітряна тривога, але ракети не летіли.