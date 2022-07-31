Штаб Черноморского флота РФ был атакован — оккупационные власти Севастополя

Власти Севастополя заявили об ударе по штабу Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.



Атаку якобы совершил украинский беспилотник.



«Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал Развожаев.



Он призвал жителей Севастополя «сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома». Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в городе отменены.



День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе ранее планировали провести с праздничной программой, но без торжественного парада.