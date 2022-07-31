Штаб Чорноморського флоту РФ був атакований — окупаційна влада Севастополя

Влада Севастополя заявила про удар по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.



Атаку нібито вчинив український безпілотник.



«У двір Штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це — безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники Штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з’ясовуються», — написав Развожаєв.



Він закликав мешканців Севастополя «зберігати спокій і наскільки можна залишатися вдома». Усі святкові заходи на честь дня ВМФ РФ у місті скасовано.



День Військово-Морського флоту Росії в окупованому Севастополі раніше планували провести зі святковою програмою, але без урочистого параду.