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Зеленский: Стратегически у России нет шансов победить в этой войне

31 июля 2022, 23:04

Зеленский: Стратегически у России нет шансов победить в этой войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.

«Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждому и каждой, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость! Стратегически у России нет шансов победить в этой войне», — сказал он в видеообращении в воскресенье вечером.

По его словам, «нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш».   «Нужно держаться — на юге, на востоке и повсюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство — и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что «сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны».

«Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг, на Херсонщину и в Запорожскую область. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков», — добавил глава государства.

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