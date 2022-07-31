Зеленський: Стратегічно Росія не має шансів перемогти в цій війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні.



«Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за непохитність, за захист міста та області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому та всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, всім українцям Херсонщини, кожному та кожній, хто захищає підступи до Одеси та області... Дякуємо за вашу сміливість! Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні», — сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.



За його словами, «потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш». «Потрібно триматися – на півдні, на сході та всюди. Триматися в обороні, дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність — і не лише до перемоги, а й після неї, щоби якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо», - наголосив президент.



Зеленський зазначив, що «зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни».



«Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь, на Херсонщину та в Запорізьку область. Але це їм не допоможе. Жоден з російських ударів не залишається без відповіді наших військових і розвідників», — додав глава держави.