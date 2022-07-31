РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска продолжают обстреливать мирные города. В Бахмуте продолжают разбирать завалы — под обломками могут находиться люди.

Российские войска будут вынуждены бросить все силы на Бахмут, вместо попыток взять Северск и Славянск — Институт изучения войны.

Попытки продвинуться вглубь Луганщины оккупанты поддерживают авиационными ударами.

В Северодонецк привезли передвижные телевизионные экраны для трансляции пропаганды. По городу распространяется инфекция — улицы усеяны трупами, продукты разложения попадают в скважины.

Опубликованы спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке до и после удара. Эксперты Института изучения войны отрицают использование HIMARS. Россияне, вероятно, использовали термобарическое оружие.

В ООН готовы направить группы экспертов в Еленовку, чтобы провести независимое расследование. РФ якобы согласна, но представителей Красного Креста к военнопленным не пускает.