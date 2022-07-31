Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►

31 июля 2022, 23:38

РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска продолжают обстреливать мирные города. В Бахмуте продолжают разбирать завалы — под обломками могут находиться люди.
  • Российские войска будут вынуждены бросить все силы на Бахмут, вместо попыток взять Северск и Славянск — Институт изучения войны.
  • Попытки продвинуться вглубь Луганщины оккупанты поддерживают авиационными ударами.
  • В Северодонецк привезли передвижные телевизионные экраны для трансляции пропаганды. По городу распространяется инфекция — улицы усеяны трупами, продукты разложения попадают в скважины.
  • Опубликованы спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке до и после удара. Эксперты Института изучения войны отрицают использование HIMARS. Россияне, вероятно, использовали термобарическое оружие.
  • В ООН готовы направить группы экспертов в Еленовку, чтобы провести независимое расследование. РФ якобы согласна, но представителей Красного Креста к военнопленным не пускает.

Еще по теме

Места
Славянск Северодонецк Северск Бахмут Еленовка
Прочее
Война Дайджест

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:38
РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►
19:55
Красный Крест до сих пор не получил доступ к тюрьме в Еленовке
17:40
В двух шахтах Донецка из-за обстрела под землей заблокированы горняки
16:49
Жители оккупированной Луганщины рискуют заболеть из-за антисанитарии — Гайдай
15:04
Спасатель подорвался на мине-лепестке в Донецке
13:48
Подоляк: Спутниковые снимки указали на новые данные о гибели людей в Еленовке
12:09
По Донецку и Макеевке рассыпаны мины-«лепестки»
11:21
В Донецке обстрелом поврежден собор в центре города
08:42
Штаб Черноморского флота РФ был атакован — оккупационные власти Севастополя
23:30
Обязательная эвакуация на Донбассе. Украина требует доступ в Еленовку. Главное за день ►
22:39
Кто обстрелял колонию в Еленовке? Новые подробности ►
18:45
«ДНР» обещает выплачивать компенсации собственникам разрушенного или поврежденного жилья
16:28
«ДНР»: Донецк попал под обстрел, один человек погиб, двое ранены
15:51
В Минобороны РФ опубликовали списки погибших и раненых в Еленовке. В них 123 фамилии
15:09
Украинская сторона начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военных — омбудсмен
все новости
23:38
РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►
23:04
Зеленский: Стратегически у России нет шансов победить в этой войне
19:55
Красный Крест до сих пор не получил доступ к тюрьме в Еленовке
19:17
Генштаб ВСУ сообщил о продвижении войск РФ под Авдеевкой, штурм в соседних поселках отражен
17:40
В двух шахтах Донецка из-за обстрела под землей заблокированы горняки
16:50
Украинское судно подорвалось в устье Дуная
16:49
Жители оккупированной Луганщины рискуют заболеть из-за антисанитарии — Гайдай
15:47
За сутки российские войска нанесли 34 удара по Донецкой области
15:22
Оккупанты уходят из двух населенных пунктов Запорожской области — разведка
15:04
Спасатель подорвался на мине-лепестке в Донецке
13:58
В ВСУ назвали цель российской провокации в оккупированном Севастополе
13:48
Подоляк: Спутниковые снимки указали на новые данные о гибели людей в Еленовке
12:09
По Донецку и Макеевке рассыпаны мины-«лепестки»
11:21
В Донецке обстрелом поврежден собор в центре города
11:20
Владелец зерноторговой компании «Нибулон» погиб при обстреле Николаева
все новости
ВИДЕО
РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►
31 июля, 23:38
Штаб Черноморского флота РФ был атакован — оккупационные власти Севастополя
31 июля, 08:42
Обязательная эвакуация на Донбассе. Украина требует доступ в Еленовку. Главное за день ►
30 июля, 23:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты