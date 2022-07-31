РФ кине всі сили на Бахмут міни-«пелюстки» у Донецьку та Макіївці. Головне за день ►

31 липня 2022, 23:38

РФ кине всі сили на Бахмут міни-«пелюстки» у Донецьку та Макіївці. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Російські війська продовжують обстрілювати мирні міста. У Бахмуті продовжують розбирати завали — під уламками можуть бути люди.
  • Російські війська будуть змушені кинути всі сили на Бахмут замість спроб взяти Сіверськ і Слов'янськ — Інститут вивчення війни.
  • Спроби просунутися в глиб Луганщини окупанти підтримують авіаційними ударами.
  • До Сєвєродонецька привезли пересувні телевізійні екрани для трансляції пропаганди. Містом поширюється інфекція — вулиці всіяні трупами, продукти розкладання потрапляють у свердловини.
  • Опубліковано супутникові знімки колонії в окупованій Оленівці до та після удару. Експерти Інституту вивчення війни заперечують використання HIMARS. Росіяни, мабуть, використовували термобаричну зброю.
  • В ООН готові направити групи експертів до Оленівки, щоб провести незалежне розслідування. РФ нібито згодна, але представників Червоного Хреста до військовополонених не пускає.

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