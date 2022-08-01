Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР – Пристайко

Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у Москвы после того, как она взяла на себя долги Советского Союза. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко интервью для «Суспільного».



Он рассказал, что советская собственность досталась России лишь после того, как Москва взяла на себя обязательства по всем долгам СССР. Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано.



«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», - отметил Пристайко.



Ранее британское издание The Time писало, что в стране выявили 18 объектов недвижимости Российской Федерации, которые могут быть переданы Украине.