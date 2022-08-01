Україна вимагає від Росії повернути третину закордонного майна СРСР – Пристайко

01 серпня 2022, 11:35

Україна вимагає від Росії повернути третину закордонного майна СРСР – Пристайко

Україна вимагає від Росії повернути третину закордонного майна СРСР, яке опинилося у Москви після того, як вона взяла на себе борги Радянського Союзу. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко інтерв'ю для «Суспільного».

Він розповів, що радянська власність дісталася Росії лише після того, як Москва взяла на себе зобов'язання щодо всіх боргів СРСР. Україна погодилася із цим, але не ратифікувала документи. Київ вимагав від Москви розкрити інформацію про закордонні активи СРСР та його борги, чого не було зроблено.

«Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що за кордоном. Зокрема, приміщення, які перебувають у Британії та були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на Російську Федерацію», - зазначив Прістайко.

Раніше британське видання The Time писало , що в країні виявили 18 об'єктів нерухомості Російської Федерації, які можуть бути передані Україні.

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