Пристайко: Великобритания передаст Украине два противоминных корабля

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля. Об этом он сказал в интервью «Суспільному».



«Великобритания продолжает поддерживать Украину в противостоянии с российскими оккупантами, в том числе готовится передать нашему государству несколько военных кораблей. На одном из них я недавно побывал», — сказал Пристайко.



По его словам, речь идет о двух противоминных кораблях, которые необходимы Военно-морским силам Вооруженных сил Украины для разминирования.



Сейчас в Великобритании группа украинских военных проходит обучение для управления этими кораблями.



Посол добавил, что Соединенное Королевство может передать Украине больше боевых кораблей.



В настоящее время на территории Великобритании ведется обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках плана, который ранее был предложен премьер-министром Борисом Джонсоном.