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Пристайко: Великобритания передаст Украине два противоминных корабля

01 августа 2022, 12:28

Пристайко: Великобритания передаст Украине два противоминных корабля

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля. Об этом он сказал в интервью «Суспільному».

«Великобритания продолжает поддерживать Украину в противостоянии с российскими оккупантами, в том числе готовится передать нашему государству несколько военных кораблей. На одном из них я недавно побывал», — сказал Пристайко.

По его словам, речь идет о двух противоминных кораблях, которые необходимы Военно-морским силам Вооруженных сил Украины для разминирования.

Сейчас в Великобритании группа украинских военных проходит обучение для управления этими кораблями.

Посол добавил, что Соединенное Королевство может передать Украине больше боевых кораблей.

В настоящее время на территории Великобритании ведется обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках плана, который ранее был предложен премьер-министром Борисом Джонсоном.

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