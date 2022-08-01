Пристайко: Великобританія передасть Україні два протимінні кораблі

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що Великобританія передасть Україні два протимінні кораблі. Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».



«Велика Британія продовжує підтримувати Україну в протистоянні з російськими окупантами, зокрема готується передати нашій державі кілька військових кораблів. На одному з них я нещодавно побував», - сказав Прістайко.



За його словами, йдеться про два протимінні кораблі, які необхідні Військово-морським силам Збройних сил України для розмінування.



Зараз у Великій Британії група українських військових проходить навчання для управління цими кораблями.



Посол додав, що Сполучене Королівство може передати Україні більше бойових кораблів.



На території Великобританії ведеться навчання військовослужбовців Збройних сил України в рамках плану, який раніше було запропоновано прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.