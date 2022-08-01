Украина разыскивает 203 ребенка, большинство из которых исчезли в зоне боевых действий

В Украине начал работать единый государственный портал помощи в розыске детей, в настоящее время в активном розыске находятся 203 ребенка большинство из которых исчезли в зоне боевых действий. Об этом сообщила заместительница министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на брифинге.



«По состоянию на 1 августа за период войны в органы национальной полиции поступили обращения о пропаже без вести 4 242 детей, 4 039 детей уже найдены, до сих пор в активном розыске находятся 203 ребенка, большинство из них исчезли на территории боевых действий», - сказал она.



По ее словам, порядок определения пропавших без вести и алгоритм розыска не изменился – информация, поступающая на линию 102, передается в подразделения территориальных управлений полиции. В дальнейшем планируется работа с сайтом «Дети войны».



Замглавы МВД отметила, что при исчезновении ребенка необходимо как можно быстрее передать эту информацию в Нацполицию или на этот специально созданный сайт.



В свою очередь заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца отметил, что по состоянию на 1 августа как минимум 1 051 ребенок пострадал от войны.