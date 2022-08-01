Україна розшукує 203 дитини, більшість з яких зникли у зоні бойових дій

В Україні почав працювати єдиний державний портал допомоги у розшуку дітей, нині в активному розшуку перебувають 203 дитини, більшість з яких зникли в зоні бойових дій. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час брифінгу.



«Станом на 1 серпня за період війни до органів національної поліції надійшли звернення про зникнення безвісти 4 242 дітей, 4 039 дітей уже знайдено, досі в активному розшуку перебувають 203 дитини, більшість із них зникли на території бойових дій», - сказала вона.



За її словами, порядок визначення зниклих безвісти та алгоритм розшуку не змінився – інформація, яка надходить на лінію 102, передається до підрозділів територіальних управлінь поліції. Надалі планується робота із сайтом «Діти війни».



Заступниця голови МВС зазначила, що при зникненні дитини необхідно якнайшвидше передати цю інформацію до Нацполіції або на цей спеціально створений сайт.



У свою чергу заступник генерального прокурора Ігор Мустеца зазначив, що станом на 1 серпня як мінімум 1051 дитина постраждала від війни.