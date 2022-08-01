Україна розшукує 203 дитини, більшість з яких зникли у зоні бойових дій

01 серпня 2022, 15:04

Україна розшукує 203 дитини, більшість з яких зникли у зоні бойових дій

В Україні почав працювати єдиний державний портал допомоги у розшуку дітей, нині в активному розшуку перебувають 203 дитини, більшість з яких зникли в зоні бойових дій. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час брифінгу.

«Станом на 1 серпня за період війни до органів національної поліції надійшли звернення про зникнення безвісти 4 242 дітей, 4 039 дітей уже знайдено, досі в активному розшуку перебувають 203 дитини, більшість із них зникли на території бойових дій», - сказала вона.

За її словами, порядок визначення зниклих безвісти та алгоритм розшуку не змінився – інформація, яка надходить на лінію 102, передається до підрозділів територіальних управлінь поліції. Надалі планується робота із сайтом «Діти війни».

Заступниця голови МВС зазначила, що при зникненні дитини необхідно якнайшвидше передати цю інформацію до Нацполіції або на цей спеціально створений сайт.

У свою чергу заступник генерального прокурора Ігор Мустеца зазначив, що станом на 1 серпня як мінімум 1051 дитина постраждала від війни.

Ще за темою

Інше
Війна Зниклі безвісти

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:26
«ДНР»: Загинула донеччанка, літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
13:06
Російські ЗМІ зняли сюжет із командиром українських морпіхів після трагедії в Оленівці
12:00
191 особа перебуває у заручниках у окупантів у Запорізькій області
10:27
У Москві розповіли про плани щодо території меткомбінату «Азовсталь»
09:57
«ДНР»: За добу загинув один мирний житель, ще дев'ятьох поранено
08:59
ЗСУ знешкодили дві розвідувальні групи окупантів у Луганській області — Гайдай
23:38
РФ кине всі сили на Бахмут міни-«пелюстки» у Донецьку та Макіївці. Головне за день ►
19:55
Червоний Хрест досі не отримав доступу до в'язниці у Оленівці
17:40
У двох шахтах Донецька через обстріл під землею заблоковано гірників
16:49
Жителі окупованої Луганщини ризикують захворіти через антисанітарію — Гайдай
15:04
Рятівник підірвався на міні-«пелюстці» у Донецьку
13:48
Подоляк: Супутникові знімки вказали на нові дані про загибель людей у Оленівці
12:09
По Донецьку та Макіївці розсипано міни-«пелюстки»
11:21
У Донецьку обстрілом пошкоджено собор у центрі міста
08:42
Штаб Чорноморського флоту РФ був атакований — окупаційна влада Севастополя
Всі новини
17:42
Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєння та документування військових злочинів РФ
17:00
ЗМІ: Сирійське судно завантажується зерном у порту Криму
16:33
В Офісі президента окреслили кілька умов успішної військової контр-операції
16:26
СБУ оголосила підозри шести «чиновникам» окупаційних адміністрацій
16:21
В Україну доставлено ще чотири системи РСЗВ HIMARS — Рєзніков
15:50
Україна починає доставляти до портів на півдні країни врожай 2022-го року — Мінінфраструктури
15:28
Німецькі РСЗВ MARS II вже в Україні — Рєзніков
15:04
Україна розшукує 203 дитини, більшість з яких зникли у зоні бойових дій
14:48
У Херсонській ОВА розповіли про процес деокупації Півдня України
14:07
Мінінфраструктури чекає до кінця тижня перші судозаходи до портів «Одеса» та «Чорноморськ»
14:04
Російська армія продовжує обстрілювати Сумщину та Чернігівщину
13:37
Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься на час повітряної тривоги
13:26
«ДНР»: Загинула донеччанка, літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
13:06
Російські ЗМІ зняли сюжет із командиром українських морпіхів після трагедії в Оленівці
12:37
У МЗС України прокоментували вихід із порту Одеса судна із зерном
Всі новини
ВІДЕО
РФ кине всі сили на Бахмут міни-«пелюстки» у Донецьку та Макіївці. Головне за день ►
31 липня, 23:38
Штаб Чорноморського флоту РФ був атакований — окупаційна влада Севастополя
31 липня, 08:42
Обов'язкова евакуація на Донеччині. Україна вимагає доступу до Оленівки. Головне за день ►
30 липня, 23:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти