В Херсонской ОВА рассказали о процессе деоккупации Юга Украины

В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области. Об этом заявил на онлайн-брифинге и. о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

«На Херсонщине на сегодняшний день уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство - это на севере, которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью», - сказал он, отметив, что на деоккупированной территории есть села, которые практически разрушены на 90%. Эти села, по словам Бутрия, сегодня находятся под постоянными обстрелами, население преимущественно покинуло эти территории.

Бутрий назвал критической ситуацию в Херсонской области, и призвал жителей региона эвакуироваться в более безопасные регионы.

Напомним, 27 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что укрианские военніе освободили от оккупантов Ивановку, Лозовое и Андреевку в Херсонской области.