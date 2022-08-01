У Херсонській ОВА розповіли про процес деокупації Півдня України

01 серпня 2022, 14:48

У Херсонській ОВА розповіли про процес деокупації Півдня України

На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області. Про це заявив на онлайн-брифінгу в. о. голови Херсонської ОВ Дмитро Бутрій.

«На Херсонщині на сьогоднішній день вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість – це на півночі, яка межує з Дніпропетровською областю, та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю», – сказав він, зазначивши, що на деокупованій території є села, які практично зруйновано на 90%. Ці села, за словами Бутрія, сьогодні перебувають під постійними обстрілами, населення здебільшого покинуло ці території.

Бутрій назвав критичною ситуацію на Херсонщині, і закликав жителів регіону евакуюватися в безпечніші регіони.

Нагадаємо, 27 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що українські військові звільнили від окупантів Іванівку, Лозове та Андріївку в Херсонській області.

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