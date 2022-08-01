В Украину доставлены еще четыре системы РСЗО HIMARS — Резников

Еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS уже доставлены в Украину. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников и поблагодарил за это оружие президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойдуа Остина и американский народ.



По его словам, Вооруженные силы Украины доказали, что умеют обращаться с этими системами.



Министр Резников отметил, что «звук залпа РСЗО HIMARS стал хитом этого лета на передовой».

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли немецкие реактивные системы залпового огня MARS II.