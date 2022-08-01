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В Украину доставлены еще четыре системы РСЗО HIMARS — Резников

01 августа 2022, 16:21

В Украину доставлены еще четыре системы РСЗО HIMARS — Резников

Еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS уже доставлены в Украину. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников и поблагодарил за это оружие президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойдуа Остина и американский народ.

По его словам, Вооруженные силы Украины доказали, что умеют обращаться с этими системами.

Министр Резников отметил, что «звук залпа РСЗО HIMARS стал хитом этого лета на передовой».

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли немецкие реактивные системы залпового огня MARS II. 

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