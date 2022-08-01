В Україну доставлено ще чотири системи РСЗВ HIMARS — Рєзніков

Ще чотири американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже доставлені в Україну. Про це в Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков і подякував за цю зброю президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та американському народу.



За його словами, Збройні сили України довели, що вміють користуватися цими системами.



Міністр Резніков зазначив, що «звук залпу РСЗВ HIMARS став хітом цього літа на передовий».



Скількі всього РСЗВ HIMARS на початок серпня є у розпорядженні ЗСУ не повідомляється.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II.