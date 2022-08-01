В Україну доставлено ще чотири системи РСЗВ HIMARS — Рєзніков

01 серпня 2022, 16:21

В Україну доставлено ще чотири системи РСЗВ HIMARS — Рєзніков

Ще чотири американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже доставлені в Україну. Про це в Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков і подякував за цю зброю президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та американському народу.

За його словами, Збройні сили України довели, що вміють користуватися цими системами.

Міністр Резніков зазначив, що «звук залпу РСЗВ HIMARS став хітом цього літа на передовий».

Скількі всього РСЗВ HIMARS на початок серпня є у розпорядженні ЗСУ не повідомляється.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II.

Ще за темою

Організації
ЗСУ Міноборони України
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:26
«ДНР»: Загинула донеччанка, літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
13:06
Російські ЗМІ зняли сюжет із командиром українських морпіхів після трагедії в Оленівці
12:00
191 особа перебуває у заручниках у окупантів у Запорізькій області
10:27
У Москві розповіли про плани щодо території меткомбінату «Азовсталь»
09:57
«ДНР»: За добу загинув один мирний житель, ще дев'ятьох поранено
08:59
ЗСУ знешкодили дві розвідувальні групи окупантів у Луганській області — Гайдай
23:38
РФ кине всі сили на Бахмут міни-«пелюстки» у Донецьку та Макіївці. Головне за день ►
19:55
Червоний Хрест досі не отримав доступу до в'язниці у Оленівці
17:40
У двох шахтах Донецька через обстріл під землею заблоковано гірників
16:49
Жителі окупованої Луганщини ризикують захворіти через антисанітарію — Гайдай
15:04
Рятівник підірвався на міні-«пелюстці» у Донецьку
13:48
Подоляк: Супутникові знімки вказали на нові дані про загибель людей у Оленівці
12:09
По Донецьку та Макіївці розсипано міни-«пелюстки»
11:21
У Донецьку обстрілом пошкоджено собор у центрі міста
08:42
Штаб Чорноморського флоту РФ був атакований — окупаційна влада Севастополя
Всі новини
17:42
Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєння та документування військових злочинів РФ
17:00
ЗМІ: Сирійське судно завантажується зерном у порту Криму
16:33
В Офісі президента окреслили кілька умов успішної військової контр-операції
16:26
СБУ оголосила підозри шести «чиновникам» окупаційних адміністрацій
16:21
В Україну доставлено ще чотири системи РСЗВ HIMARS — Рєзніков
15:50
Україна починає доставляти до портів на півдні країни врожай 2022-го року — Мінінфраструктури
15:28
Німецькі РСЗВ MARS II вже в Україні — Рєзніков
15:04
Україна розшукує 203 дитини, більшість з яких зникли у зоні бойових дій
14:48
У Херсонській ОВА розповіли про процес деокупації Півдня України
14:07
Мінінфраструктури чекає до кінця тижня перші судозаходи до портів «Одеса» та «Чорноморськ»
14:04
Російська армія продовжує обстрілювати Сумщину та Чернігівщину
13:37
Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься на час повітряної тривоги
13:26
«ДНР»: Загинула донеччанка, літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
13:06
Російські ЗМІ зняли сюжет із командиром українських морпіхів після трагедії в Оленівці
12:37
У МЗС України прокоментували вихід із порту Одеса судна із зерном
Всі новини
ВІДЕО
РФ кине всі сили на Бахмут міни-«пелюстки» у Донецьку та Макіївці. Головне за день ►
31 липня, 23:38
Штаб Чорноморського флоту РФ був атакований — окупаційна влада Севастополя
31 липня, 08:42
Обов'язкова евакуація на Донеччині. Україна вимагає доступу до Оленівки. Головне за день ►
30 липня, 23:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти