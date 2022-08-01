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Зеленский и Макрон обсудили поставки вооружений и документирование военных преступлений РФ

01 августа 2022, 17:42

Зеленский и Макрон обсудили поставки вооружений и документирование военных преступлений РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время которого лидеры государств обсудили сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине помощи в сфере безопасности как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по поставкам современного вооружения.

Стороны также обсудили участие Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, реализацию Fast Recovery Plan, а также вопрос макрофинансовой поддержки Украине и роль Франции в этом процессе.

Макрон обсудил с Зеленским также тему глобальной продовольственной безопасности, собеседники отметили необходимость неукоснительной реализации инициативы по перевозке украинского зерна, а также обсудили наращивание его экспорта по другим логистическим путям.

Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

Разговор продолжался полтора часа.

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