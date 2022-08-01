Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєння та документування військових злочинів РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої лідери держав обговорили співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомляє сайт глави української держави.



Зазначається, що сторони домовилися координувати подальші дії щодо надання Україні допомоги у сфері безпеки як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо постачання сучасного озброєння.



Сторони також обговорили участь Франції у повоєнному відновленні України, зокрема реалізацію Fast Recovery Plan, а також питання макрофінансової підтримки України та роль Франції у цьому процесі.



Макрон обговорив із Зеленським також тему глобальної продовольчої безпеки, співрозмовники наголосили на необхідності неухильної реалізації ініціативи з перевезення українського зерна, а також обговорили нарощування його експорту іншими логістичними шляхами.



Зеленський запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня цього року.



Розмова тривала півтори години.