Российские войска обстреляли автобус во время эвакуации в Кривой Рог в районе Долгового Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще два человека были тяжело ранены. Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.



«Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог — троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком», — рассказал Вилкул во время вечернего брифинга в понедельник.



Все пострадавшие находятся в больнице в Кривом Роге, им оказывается необходимая медицинская помощь.