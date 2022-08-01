Обстріляно евакуаційний автобус на Херсонщині: двоє людей загинуло, ще двоє — поранено

01 серпня 2022, 21:48

Обстріляно евакуаційний автобус на Херсонщині: двоє людей загинуло, ще двоє — поранено

Російські війська обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє людей було тяжко поранено. Про це повідомив керівник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«З окупованого селища Старосілля було спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу — трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у тяжкому стані із опіковим шоком», — розповів Вілкул під час вечірнього брифінгу у понеділок.

Усі постраждалі перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається необхідна медична допомога.

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