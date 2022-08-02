Число жертв обстрела эвакуационного автобуса на Херсонщине выросло до трех

Три человека погибли, пять получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами микроавтобуса возле села Долговое Херсонской области, на котором жители с оккупированной территории эвакуировались в Кривой Рог. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Юг».



«В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им предоставлена помощь», - говорится в сообщении.



Руководительница объединенного координационного центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона уточнила, что микроавтобус был обстрелян из минометного оружия. Две жертвы обстрела погибли на месте, одна скончалась по дороге в больницу. У остальных, по ее словам, существенные ранения, и травмы тяжелые, и ожоги.