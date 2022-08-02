Кількість жертв обстрілу евакуаційного автобуса на Херсонщині зросло до трьох

Троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами мікроавтобуса біля села Довгове Херсонської області, на якому жителі з окупованої території евакуювалися до Кривого Рогу. Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Південь".



«У районі Долгового рашисти із протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинули троє, поранені п'ять мирних жителів. Постраждалих доставлено до лікарні, їм надано допомогу», - йдеться у повідомленні.



Керівниця об'єднаного координаційного центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила, що мікроавтобус обстріляли з мінометної зброї. Дві жертви обстрілу загинули на місці, одна померла дорогою до лікарні. В інших, за її словами, суттєві поранення, і травми тяжкі, і опіки.