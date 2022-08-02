В Донецке обстреляли участок Киевского проспекта. Там была военная техника

Последствия обстрелов в Киевском районе Донецка. Фото из соцсетей

В неподконтрольном Украине Донецке сегодня днем под обстрел попал участок Киевского проспекта между Шахтерской площадью и Веткой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и представители группировки «ДНР».



Известно об одной погибшей мирной жительнице и одном раненом.



Глава «администрации» города Алексей Кулемзин опубликовал фото «прилета» в районе магазина «Вильнюс».

На других снимках видно, что один из снарядов попал в проезжую часть, а осколками были повреждены фасады и остекление магазинов. В одном из магазинов погибла женщина.



Также было опубликовано видео последствий обстрела. На нем видно, что на дороге стоит легковая машина ВАЗ со следами крови. Впоследствии стало известно, что водитель легковушки получил ранение.



При этом на видео очевидцев видно, что поблизости стоит военный грузовик с символикой Z. Возможно, рядом находится место скопление российских сил, что и было целью удара.

