У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка

Наслідки обстрілу в Київському районі Донецька. Фото з соцмереж

У непідконтрольному Україні Донецьку сьогодні вдень під обстріл потрапила ділянка Київського проспекту між Шахтарською площею та Віткою. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та представники угруповання «ДНР».



Відомо про одну загиблу мирну мешканку та одного пораненого чоловіка.



Голова «адміністрації» міста Олексій Кулемзін опублікував фото «прильоту» в районі магазину «Вільнюс».

На інших знімках видно, що один із снарядів потрапив у проїжджу частину, а уламками було пошкоджено фасади та скління магазинів. В одному із магазинів загинула жінка.



Також було опубліковано відео наслідків обстрілу. На ньому видно, що на дорозі стоїть легкова машина ВАЗ із слідами крові. Згодом стало відомо, що водій легковика зазнав поранення.



При цьому на відео очевидців видно, що поблизу стоїть військова вантажівка із символікою Z. Можливо, поруч знаходиться місце скупчення російських сил, які були метою удару.

