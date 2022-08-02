17 единиц взрывоопасных предметов выявили за сутки спасатели Донецкой области

За прошедшие сутки спасателями Украины отработано 7 заявок на территории Краматорского и Покровского районов. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



Отмечается, что спастели обнаружили 17 единиц взрывоопасных предметов и обследовали на их наличие 0,76 га территории.



Всего с 24 февраля 2022 года выявлено 5644 взрывоопасных предметов и обследовано на их наличие 163,12 га.

Ранее в Главном управленим Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за сутки российские войска накрыли огнем 12 населенных пунктов Донецкой области, снаряды оккупантов попали в жилые застройки, убив и ранив гражданских жителей.