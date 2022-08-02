17 одиниць вибухонебезпечних предметів виявили за добу рятувальники Донецької області

Минулої доби рятувальниками України відпрацьовано 7 заявок на території Краматорського та Покровського районів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.



Зазначається, що рятувальники виявили 17 одиниць вибухонебезпечних предметів та обстежили на їх наявність 0,76 га території.



Всього з 24 лютого 2022 року виявлено 5644 вибухонебезпечних предметів та обстежено на їх наявність 163,12 га.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що за добу російські війська накрили вогнем 12 населених пунктів Донецької області, снаряди окупантів потрапили в житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних жителів.