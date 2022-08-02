Школы, дома, больница: Армия РФ разрушила 38 гражданских объектов на Донетчине за сутки

За сутки российские войска накрыли огнем 12 населенных пунктов Донецкой области, снаряды оккупантов попали в жилые застройки, убив и ранив гражданских жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Армия РФ обстреляла Авдеевку, Торецк, Бахмут, Железное, Соледар, Марьинку, Николаевку, села Каменку, Звездное, Кодема, Первомайское, Максимилиановку.



За сутки оккупанты разрушили и повредили в Донецкой области 38 гражданских объектов - 33 жилых дома, из них 6 многоквартирных, две школы, тубдиспансер, кемпинг, гаражи.

Враг атаковал мирное население из авиации, ракетными установками, артиллерией, РСЗО «Град» и «Ураган».

Полиция задокументировала 34 удара по жилому сектору и инфраструктуре войсками РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что за прошедшие сутки российские войска атаковали регион восемью ракетами и нанесли четыре авиаудара по населенным пунктам.