В «ДНР» хотят ввести наказание «за мужеложество»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории могут ввести «уголовную ответственность» «за мужеложество». Как сообщил «депутат народного совета» Алексей Жигулин, он зарегистрировал соответствующий «проект изменений в Уголовный кодекс ДНР».



«Мужеложство — именно так в уголовном кодексе Советского Союза называлось то, что в понимании западной цивилизации сейчас норма», — напомнил Жигулин в своем телеграм-канале.



Рассуждая о праве, он написал, что «отсутствие законодательного запрета мужеложства, по факту означает его оправдание».



Гомосексуальность Жигулин считает «продуктом морального разложения общества». «Для ДНР только традиционные ценности!» — подчеркнул он.

В СССР за мужеложство — половой контакт мужчины с мужчиной — по закону можно было получить уголовное наказание на срок до пяти лет лишения свободы.