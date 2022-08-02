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В «ДНР» хотят ввести наказание «за мужеложество»

02 августа 2022, 16:27

В «ДНР» хотят ввести наказание «за мужеложество»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории могут ввести «уголовную ответственность» «за мужеложество». Как сообщил «депутат народного совета» Алексей Жигулин, он зарегистрировал соответствующий «проект изменений в Уголовный кодекс ДНР».

«Мужеложство — именно так в уголовном кодексе Советского Союза называлось то, что в понимании западной цивилизации сейчас норма», — напомнил Жигулин в своем телеграм-канале.

Рассуждая о праве, он написал, что «отсутствие законодательного запрета мужеложства, по факту означает его оправдание».

Гомосексуальность Жигулин считает «продуктом морального разложения общества». «Для ДНР только традиционные ценности!» — подчеркнул он.

В СССР за мужеложство — половой контакт мужчины с мужчиной — по закону можно было получить уголовное наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

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