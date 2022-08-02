У «ДНР» хочуть запровадити покарання «за мужоложство»

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території можуть запровадити «кримінальну відповідальність» «за мужоложство». Як повідомив «депутат народної ради» Олексій Жигулін, він зареєстрував відповідний «проект змін до кримінального кодексу ДНР».



«Мужоложство — саме так у кримінальному кодексі Радянського Союзу називалося те, що в розумінні західної цивілізації зараз норма», — нагадав Жигулін у своєму телеграм-каналі.



Розмірковуючи про право, він написав, що «відсутність законодавчої заборони мужоложства за фактом означає його виправдання».



Гомосексуальність Жигулін вважає «продуктом морального розкладання суспільства». «Для ДНР лише традиційні цінності!» — Наголосив він.

У СРСР за мужеложство — статевий контакт чоловіка з чоловіком — за законом можна було отримати кримінальне покарання на термін до п'яти років позбавлення волі.