В Украине запускают «Доступную ипотеку»

С 1 октября в Украине заработает программа «Доступная ипотека». Пока что она охватит четыре категории граждан. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер назвал, о каких категориях идет речь:
«Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья», — проинформировал Шмыгаль.
Он добавил, что со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет льготной — 7% годовых.