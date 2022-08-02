В Украине запускают «Доступную ипотеку»

С 1 октября в Украине заработает программа «Доступная ипотека». Пока что она охватит четыре категории граждан. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Премьер назвал, о каких категориях идет речь:

это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны;

медики;

учителя и педагогические работники;

ученые.

«Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья», — проинформировал Шмыгаль.



Он добавил, что со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет льготной — 7% годовых.