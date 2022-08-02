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В Украине запускают «Доступную ипотеку»

02 августа 2022, 17:44

В Украине запускают «Доступную ипотеку»

С 1 октября в Украине заработает программа «Доступная ипотека». Пока что она охватит четыре категории граждан. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер назвал, о каких категориях идет речь:

  • это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны;
  • медики;
  • учителя и педагогические работники;
  • ученые.

«Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья», — проинформировал Шмыгаль.

Он добавил, что со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет льготной — 7% годовых.

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