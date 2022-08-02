В Україні запускають «Доступну іпотеку»

З 1 жовтня в Україні почне працювати програма «Доступна іпотека». Поки що вона охопить чотири категорії громадян. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Прем'єр назвав, про які категорії йдеться:

це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони;

медики;

вчителі та педагогічні працівники;

вчені.

«Ставка з іпотеки для всіх цих категорій громадян становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% вартості житла», — поінформував Шмигаль.



Він додав, що з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде пільговою — 7% річних.