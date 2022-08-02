«ДНР»: Число раненных жителей Донецка с начала суток увеличилось до 11, есть погибшая

Как минимум 11 мирных жителей ранены сегодня в Киевском и Петровском районах Донецка вследствие обстрелов, одна женщина погибла. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Уточняется, что погибшая находилась в Киевском районе.



Также в этом районе ранения получили шесть мирных жителей: женщины 1995, 1975, 1958 годов рождения и мужчины 1952, 1941 и 1954 годов рождения.



Информация о пострадавшем от обстрела гражданском также поступила из Петровского района.



Кроме того, в группировке продолжают заявлять о пострадавших от детонации мин ПФМ-1 «Лепесток». Так, в Киевском районе по адресу улица Новоясиноватская, 3, травматическую ампутацию правой стопы получил мужчина 1968 года рождения.