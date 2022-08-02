«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла

02 серпня 2022, 17:52

«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла

Як мінімум 11 мирних жителів поранено сьогодні у Київському та Петрівському районах Донецька внаслідок обстрілів, одна жінка загинула. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Уточнюється, що загибла перебувала у Київському районі.

Також у цьому районі поранення отримали шість мирних жителів: жінки 1995, 1975, 1958 років народження та чоловіки 1952, 1941 та 1954 років народження.

Інформація про постраждалого від обстрілу цивільного також надійшла з Петрівського району.

Крім того, у угрупуванні продовжують заявляти про потерпілих від детонації мін ПФМ-1 «Пелюстка». Так, у Київському районі за адресою вулиця Новоясинуватська, 3, травматичну ампутацію правої стопи отримав чоловік 1968 року народження.

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