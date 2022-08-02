США ввели санкции против Кабаевой и еще ряда российских бизнесменов

США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц. Об этом говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.



В санкционный список включены Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший.



Также под американскими санкциями отныне находятся ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК, ПАО «ГТЛК» и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов - GTLK Europe Capital DAC), фонд «Сколково».



Производители удобрений «ФосАгро» и «ЕвроХим», а также аэропорт «Шереметьево» не затронуты блокирующими санкциями, которые были введены в отношении связанных с ними бизнесменов.