США ввели санкції проти Кабаєвої та ще низки російських бізнесменів

США розширили санкції щодо Росії, включивши до обмежувального списку 13 фізичних та понад 30 юридичних осіб. Про це йдеться у оприлюдненій заяві американського Мінфіну.



До списку санкцій включені Віктор Рашніков, Дмитро Пумпянський, Андрій Мельниченко, Олександр Пономаренко, Андрій Гур'єв-старший та Андрій Гур'єв-молодший.



Також під американськими санкціями відтепер знаходяться ПАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» та ряд афілійованих з ним структур, включаючи турецький завод ММК, ПАТ «ГТЛК» та його дочірні компанії (у тому числі SPV, яка виступає емітентом євробондів – GTLK Europe Capital DAC), фонд « Сколково».



Виробники добрив «ФосАгро» та «ЄвроХім», а також аеропорт «Шереметьєво» не торкнулися блокуючих санкцій, які були запроваджені щодо пов'язаних з ними бізнесменів.