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В 17 пострадавших от боев населенных пунктах Донетчины снова есть свет

02 августа 2022, 21:07

В 17 пострадавших от боев населенных пунктах Донетчины снова есть свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 17 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 20 690 семей в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах.

«Большинство запитанных 1 августа клиентов было обесточено из-за боевых действий вчера и накануне. В частности, энергетикам удалось отремонтировать электропитание почти для 10 тысяч семей Торецкой громады», — отметили в компании.

Там добавили, что в Бахмутской громаде энергетикам удалось восстановить свет для 9,3 тысячи домохозяйств. Кроме того, вчера специалистам удалось провести работы по ремонту оборудования в Селидовской, Славянской, Константиновской, Великоновоселковской громадах.

«Пока что без электропитания остаются 342 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — проинформировали в ДТЭК.

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