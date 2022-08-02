У 17 постраждалих від боїв населених пунктах Донеччини знову є світло

02 серпня 2022, 21:07

У 17 постраждалих від боїв населених пунктах Донеччини знову є світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 17 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

За добу фахівці повернули світло до будинків 20 690 сімей у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах.

«Більшість заживлених 1 серпня клієнтів було знеструмлено через бойові дії вчора та напередодні. Зокрема, енергетикам вдалося відремонтувати електроживлення майже для 10 тисяч сімей Торецької громади», — зазначили у компанії.

Там додали, що у Бахмутській громаді енергетикам вдалося відновити світло для 9,3 тисячі домогосподарств. Крім того, вчора фахівцям вдалося провести роботи з ремонту обладнання у Селидівській, Слов'янській, Костянтинівській, Великоновосілківській громадах.

«Поки що без електроживлення залишаються 342 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — поінформували у ДТЕК.

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