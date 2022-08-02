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Обязательная эвакуация с Донбасса началась. Обстрел Донецка. Главное за день ►

02 августа 2022, 23:55

Обязательная эвакуация с Донбасса началась. Обстрел Донецка. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Украинское МВД и западные аналитики фиксируют остановку российских войск в наступлении на Славянск. Куда перебрасывают силы?
  • Штурм Бахмута и обстрел интерната в Николаевке. По каким городам Донецкой области вела огонь Россия за минувшие сутки.
  • Небольшие территории Луганской области, которые все еще под контролем ВСУ беспощадно обстреливают. Глава области показал разрушения.
  • В центре Донецка произошел обстрел. Погибла девушка, ранения получили минимум 11 человек.
  • Обязательная эвакуация с Донбасса началась. Вице премьер министр отчиталась о размещении первых прибывших.
  • Оккупационные власти установили уличные душевые для жителей Северодонецка. Параллельно на улицах показывают российские новости.
  • Уголовная ответственность за однополые отношения. Кто в группировке «ДНР» решил вернуться к советским нравам.

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