Обязательная эвакуация с Донбасса началась. Обстрел Донецка. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Украинское МВД и западные аналитики фиксируют остановку российских войск в наступлении на Славянск. Куда перебрасывают силы?
- Штурм Бахмута и обстрел интерната в Николаевке. По каким городам Донецкой области вела огонь Россия за минувшие сутки.
- Небольшие территории Луганской области, которые все еще под контролем ВСУ беспощадно обстреливают. Глава области показал разрушения.
- В центре Донецка произошел обстрел. Погибла девушка, ранения получили минимум 11 человек.
- Обязательная эвакуация с Донбасса началась. Вице премьер министр отчиталась о размещении первых прибывших.
- Оккупационные власти установили уличные душевые для жителей Северодонецка. Параллельно на улицах показывают российские новости.
- Уголовная ответственность за однополые отношения. Кто в группировке «ДНР» решил вернуться к советским нравам.