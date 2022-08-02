Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Українське МВС та західні аналітики фіксують зупинку російських військ у наступі на Слов'янськ. Куди перекидають сили?

Штурм Бахмута та обстріл інтернату у Миколаївці. Якими містами Донецької області вела вогонь Росія за минулу добу.

Невеликі території Луганської області, які ще під контролем ЗСУ нещадно обстрілюють. Глава області показав руйнування.

У центрі Донецька відбувся обстріл. Загинула дівчина, поранення отримали щонайменше 11 людей.

Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Віце-прем'єр-міністр звітувала про розміщення перших прибулих.

Окупаційна влада встановила вуличні душові для мешканців Сєвєродонецька. Паралельно вулицями показують російські новини.

Кримінальна відповідальність за одностатеві стосунки. Хтось у угрупуванні «ДНР» вирішив повернутися до радянських вдач.