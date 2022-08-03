«Зимы тут боятся больше войны». Как живет Николаевка Донецкой области

Рынок в Николаевке. Скриншот

Последний месяц село Николаевку в Донецкой области не обстреливают, но российские войска по-прежнему планируют наступать на Славянск. Поэтому линия фронта медленно, но смещается на юг области. Севернее оккупирован Лиман, восточнее — Лисичанск и Северодонецк. Из Николаевки уже уехали более молодые жители. А многие люди пожилого возраста эвакуироваться не планируют, даже если село начнут плотно обстреливать. Подробнее о том, как живет населенный пункт — в материале «Новостей Донбасса».



«У нас в подъезде пять семей живут»



Галина осталась в Николаевке одна. Ее дочь, внучка и правнук выехали.



«Я тут родилась. Куда я уеду, кому я нужна, старая уже… Дома кошка, собака. У дочки две и у меня две. Четыре собаки, две кошки, двое котят. И все в огороде. Соседям помогаю. Оставили кур и собачку, кошку тоже. Ухаживаю», — поделилась женщина.







За месяцы войны в село несколько раз прилетали российские ракеты. Во время обстрелов, как и восемь лет назад, в 2014 году, Виктор укрывается в подвале своей многоэтажки. Тогда Николаевка недолго, но была оккупирована группировкой «ДНР».



«Мы даже не знаем, сколько у нас в доме осталось людей. Вот у нас в подъезде пять семей живут. Из 15 — пять семей. В доме пять подъездов. Из 75 квартир где-то, может, семей 30-35», — рассказал житель села.



Зимой может не быть отопления



Именно в Николаевке находится Славянская ТЭС — градообразующее предприятие. С 28 мая компания «Донбассэнерго» остановила электростанцию из-за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов. Если ТЭС не возобновит работу, зимовать жителям придется без отопления.



«Станция стоит. Угля нет, топить нечем. Газа нет… Если уголек дадут, газ — будет тепло. А не дадут — не будет. Может еще раз ударят, кто его знает. Как в 2014 году разбили блок, трансформатор-миллионник разбили», — отметил Виктор.



Сейчас в Николаевке еще есть электричество и вода, но нет газа. Местные жители уже готовятся к обострению ситуации: строят печки возле подъездов. Будут здесь еду готовить.



Осталось всего восемь магазинов



В селе пока еще открыта «Новая почта» и поликлиника. Местный рынок работает лишь частично. На всю Николаевку осталось восемь магазинов. Жители говорят, что продуктов хватает, поставки есть. Перебои только с хлебом. Раньше его привозили из Лимана. Сейчас город оккупирован, а хлебозавод там уничтожен. Из Славянска хлеб нужно привозить самостоятельно.



«Они хлеб не поставляют. У кого есть транспорт, те ездят сами. У меня нет транспорта. Вот это плохо… Продукты сейчас, в основном, берут. Промышленные товары, непродовольственные — мало берут. Стараемся, чтобы было все в наличии», — рассказала «Новостям Донбасса» предпринимательница из Николаевки Надежда.



Также практически не завозят в магазины села свежие овощи. Кое-что можно купить с местных огородов.



Снять деньги с карточек практически невозможно. Но есть гуманитарка



Одна из самых острых проблем в Николаевке — неработающие банкоматы. Снять деньги с карточек местным жителям практически невозможно.



По словам еще одной жительницы Николаевки Галины, на почте не всегда можно обналичить деньги.



«У кого "Ощадбанк", дают только 1900 гривен. И "Приват". Раньше "Приват" давали больше», — пояснила она.



Также карточки обналичивают на «Новой почте». Сумма такая же — 1900 гривен, но наличные деньги там есть не всегда. Расплатиться картами можно не везде, да и не на все хватает. Поэтому часть продуктов жители села получают в виде гуманитарной помощи.



«Это военные дали помощь. Вот привезли военные, дали нам помощь. Вот это банки. Это солдаты привозят, и возле "Новой почты" раздают», — рассказала Галина.



Николаевцы постоянно слышат звуки войны. И понимают, что война очень быстро может переместиться на их территорию. При этом говорят, что пока у них все нормально.