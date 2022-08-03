«Зими тут бояться більше за війну». Як живе Миколаївка Донецької області

Ринок у Вінниці. Скріншот

Останній місяць село Миколаївку на Донеччині не обстрілюють, але російські війська, як і раніше, планують наступати на Слов'янськ. Тому лінія фронту повільно, але зміщується на південь області. Північніше окупований Лиман, на схід — Лисичанськ та Сєвєродонецьк. З Миколаївки вже виїхали молодші жителі. А багато людей похилого віку не планують евакуюватися, навіть якщо село почнуть щільно обстрілювати. Докладніше про те, як живе населений пункт, — у матеріалі «Новин Донбасу».



«У нас в під'їзді п'ять сімей живуть»



Галина залишилася у Миколаївці одна. Її дочка, онука та правнук виїхали.



«Я тут народилася. Куди я поїду, кому я потрібна, стара вже… Вдома кішка, собака. У дочки дві та у мене дві. Чотири собаки, дві кішки, двоє кошенят. І все в городі. Сусідам допомагаю. Залишили курей і собачку, кішку теж. Доглядаю», — поділилася жінка.







За місяці війни у село кілька разів прилітали російські ракети. Під час обстрілів, як і вісім років тому, у 2014 році Віктор ховається у підвалі своєї багатоповерхівки. Тоді Миколаївка недовго, але була окупована угрупованням «ДНР».



«Ми навіть не знаємо, скільки в нашому домі залишилося людей. Ось у нас в під'їзді п'ять сімей живуть. З 15 — п'ять сімей. У домі п'ять під'їздів. З 75 квартир десь, може, сімей 30-35», — розповів мешканець села.



Взимку може не бути опалення



Саме в Миколаївці знаходиться Слов'янська ТЕС — містотворче підприємство. Від 28 травня компанія «Донбасенерго» зупинила електростанцію через постійні ракетні та артилерійські обстріли. Якщо ТЕС не відновить роботу, то зимувати жителям доведеться без опалення.



«Станція стоїть. Вугілля немає, топити нема чим. Газа немає... Якщо вугілля дадуть, газ — буде тепло. А не дадуть — не буде. Може, ще раз ударять, хто його знає. Як у 2014 році розбили блок, трансформатор-мільйонник розбили», — зазначив Віктор.



Нині у Миколаївці ще є електрика та вода, але немає газу. Місцеві жителі вже готуються до загострення ситуації: будують пічки біля під'їздів. Тут їжу готуватимуть.



Залишилося всього вісім магазинів



У селі поки що відкриті «Нова пошта» та поліклініка. Місцевий ринок працює лише частково. На всю Миколаївку лишилося вісім магазинів. Мешканці кажуть, що продуктів вистачає, постачання є. Перебої лише із хлібом. Раніше його привозили з Лимана. Наразі місто окуповане, а хлібозавод там знищено. Зі Слов'янська хліб потрібно привозити самостійно.



«Вони хліб не постачають. Хто має транспорт, ті їздять самі. Я не маю транспорту. Ось це погано... Продукти зараз переважно беруть. Промислові товари, непродовольчі — мало беруть. Намагаємося, щоб все було в наявності», — розповіла «Новинам Донбасу» підприємниця з Миколаївки Надія.



Також практично не завозять до магазинів села свіжі овочі. Дещо можна купити з місцевих городів.



Зняти гроші з карток практично неможливо. Але є гуманітарка



Одна з найгостріших проблем у Миколаївці — банкомати, що не працюють. Зняти гроші з карток місцевим мешканцям практично неможливо.



За словами ще однієї мешканки Миколаївки Галини, на пошті не завжди можна перевести в готівку гроші.



«У кого "Ощадбанк", дають лише 1900 гривень. І "Приват". Раніше "Приват" давали більше», — пояснила вона.



Також з карток переводять у готівку на «Новій пошті». Сума така сама — 1900 гривень, але готівка там є не завжди. Розплатитись картами можна не скрізь, та й не на все вистачає. Тож частину продуктів мешканці села отримують у вигляді гуманітарної допомоги.



«Це військові надали допомогу. Ото привезли військові, дали нам допомогу. Оце банки. Це солдати привозять, і біля "Нової пошти" роздають», — розповіла Галина.



Миколаївці постійно чують звуки війни. І розуміють, що війна дуже швидко може переміститися на їхню територію. При цьому кажуть, що поки що у них все нормально.