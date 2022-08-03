Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову присвоено звание «героя ЛНР». Об этом сообщает «РИА Новости».



Награду Кадырову лично вручил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, который приехал в Грозный.



Пасечник сказал Кадырову, что «объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской народной республики».



Он добавил, что все жители захваченной территории Луганской области «знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат"».

В начале июля Вооруженные силы Украины покинули Лисичанск — последний крупный населенный пункт в Луганской области, который был подконтролен украинским властям. ВСУ продолжают ужерживать два поселка на Луганщине.